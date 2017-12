Schotse krant lyrisch over Anderlecht: "Hanni gaf een masterclass"

Anderlecht maakte gisteravond meer dan een goeie indruk in Celtic Park en ging bij de Schotten met een 0-1 zege aan de haal. Voldoende voor de derde plek was het niet, maar Anderlecht kreeg wél lof.

De Scottish Sun spande de kroon wat lofzang betreft. “Dit was de beste nederlaag van Celtic in jaren”, opende het. Dat de score beperkt bleef was een mirakel volgens de krant. “Celtic verloor slechts met 0-1 en dat was het enige dat telde."

"Het was echt een moeilijk avond voor de zenuwen. Hoe Celtic met 0-0 de rust in ging, dat weet enkel God. Hun passing was sensationeel, hun looplijnen waren subliem. Anderlecht was een genot om naar te kijken als je geen fan was van Celtic. Had het 0-2 gestaan aan de rust, kon niemand daarover klagen."

Anderlecht kwam dichtbij de derde plaats, dat zag men over het Kanaal ook. "Anderlecht was een volledig andere ploeg dan in de heenmatch in Brussel. Sofiane Hanni was onhoudbaar als beste speler op het veld, hij gaf een masterclass aan de tegenstand."

"Maar Anderlecht wist dat het drie doelpunten moest scoren, terwijl de klok wegtikte ebde hun geloof in een stunt ook weg. Ze vliegen terug naar België met opgeheven hoofd, maar wel met een wrang 'wat als-gevoel'."