Straffe statistiek: slechts twee spelers liepen meer dan speler van Anderlecht in de Champions League

Anderlecht slaagde er gisteren niet in een mirakel te verrichten op het veld van Celtic. Hiermee is het Europees avontuur voorbij, maar Leander Dendoncker kan wel uitpakken met straffe cijfers.

De middenvelder van paars-wit legde in de Champions League-groepsfase 70,064 kilometer af. Enkel Saúl Niguez van Atlético Madrid (72,181 km) en Bruno Fernandes van Sporting Lissabon (70,110 km) doen beter.

Hetgeen de cijfers van Dendoncker nog indrukwekkender maakt is het feit dat hij ook vaak in de defensie heeft moeten spelen waar je toch minder afstand aflegt normaal gezien.

Speler Afstand Saúl Niguez (Atlético Madrid) 72,181 km Bruno Fernandes (Sporting Lissabon) 70,110 km Leander Dendoncker (Anderlecht) 70,064 km

Als we naar het gemiddelde per wedstrijd gaan kijken dan zakt Dendoncker wel een plaatsje, want Fred (Shaktar Donetsk) komt dan op de 2de plaats terecht. Hij speelt vanavond nog zijn zesde wedstrijd.

Bij Anderlecht komt er niemand in de buurt van Dendoncker - al moeten we hier natuurlijk ook rekening houden met het aantal speelminuten.