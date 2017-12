Wat een mijlpaal! Wat Neymar gisteren niet kon, flikte 'CR7' vanavond al na kwartiertje

Dat Cristiano Ronaldo niet van deze (voetbal)planeet is, wisten we al. Maar wat hij vanavond geflikt heeft in de Champions League? Straf en uniek. De intussen toch al 32-jarige Portugese superster van Real tekende tegen Dortmund al vroeg voor de 2-0 en schrijft zo geschiedenis op het kampioenenbal.

'CR7' is namelijk de eerste die erin slaagt om in elke wedstrijd van de groepsfase te scoren. Ronaldo scoorde achtereenvolgens tegen APOEL (3-0 en 2x), Borussia Dortmund (1-3 en 2x), Tottenham (1-1 en 1x), Tottenham (3-1 en 1x), APOEL (0-6 en 2x) en tot slot vanavond tegen het Duitse Dortmund (de 2-0). Zes op zes dus, niemand deed het hem ooit voor. Dat noemen ze dan geschiedenis schrijven.

Neymar faalt op slotspeeldag

Nochtans had Neymar gisteravond ook dat huzarenstukje kunnen volbrengen, maar het Braziliaanse dribbelwonder van PSG kon tegen Bayern niet prikken. Tegen Anderlecht scoorde de ex-winger van FC Barcelona twee van de negen gemaakte doelpunten. Celtic moest in de 0-5 en 7-1 drie goals slikken van de niet te stuiten Neymar. Ook thuis tegen Bayern vond de international van de 'Goddelijke Kanaries' de weg naar doel, maar de kers op de taart ontbreekt dus. In München (3-1) zweeg het kanon van de linksbuiten.

2 op 18 en toch naar EL

Real won vanavond overigens van Dortmund na een onderhoudende pot met vijf doelpunten: 3-2. De ploeg van de geplaagde Peter Bosz zorgde voor een knappe comeback via twee goals van Aubameyang, maar moest finaal toch het hoofd buigen. Lucas Vázquez bezegelde het lot van de Duitsers, die met 2 op 18 (!) alsnog naar de Europa League mogen. Tottenham klopte het APOEL van invaller Igor De Camargo met 3-0 en eindigt als fiere groepswinnaar.

LEGEND: @Cristiano Ronaldo becomes the first player in history to score in every @ChampionsLeague group stage match.



Cristiano Ronaldo has now become the first player in history to score in all 6 Champions League group games.



Cristiano Ronaldo has now become the first player in history to score in all 6 Champions League group games.