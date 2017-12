Liverpool evenaarde bijna eigen (doelpunten)record en ook in deze zotte CL-matchen was het flink koekenbak

Wat was het gisteravond genieten geblazen op Anfield Road. Liverpool verpletterde het hulpeloze Spartak Moskou met 7-0. Zo'n doelpuntenkermis zie je niet elke dag in de Champions League, maar toch vaker dan je misschien zou denken. Ook in deze 8 wedstrijden kregen we een waar doelpuntenfestijn

5-0 na nog geen 50 minuten, het leek er even sterk op dat 'The Reds' van Jürgen Klopp hun eigen record gingen evenaren. In de CL-editie 2007/2008 pakte Liverpool namelijk ook al eens fors uit tegen het Turkse Besiktas: 8-0. Een record dat bijna 10 jaar later nog altijd overeind blijft, al is het wel zo dat de Engelse club van Simon Mignolet de eer moet delen met Real Madrid.

Arme Zweden opgepeuzeld

Op 8 december 2015 verslondden Cristiano Ronaldo en co het Zweedse Malmö FF, de ex-club van Zlatan Ibrahimovic, eveneens met acht doelpunten tegenover nul. 'CR7' had toen een van zijn vele topavonden en scoorde maar liefst vier keer, de Franse spits Karim Benzema lukte een hattrick. Ook Mateo Kovačić pikte zijn goaltje. Opvallend: die duizelingwekkende eindstand stond al na 74 minuten op het bord.



Doelpuntenfestival, ze zijn geen uitzondering in de Champions League en al zeker niet de voorbije jaren. Wij zetten enkel knotsgekke schietoefeningen op een rijtje en dan nog maar allen van deze jaargang:



Speeldag 1: Chelsea-Qarabag 6-0

Zo wil je niet aan jouw eerst Champions League beginnen: Qarabag FK uit Azerbeidzjan krijgt al op de openingsspeeldag een ferme pandoering van het Chelsea van invaller Eden Hazard en doelpuntenmaker Michy Batshuayi. Thibaut Courtois geeft zowaar zelfs een assist. Het wordt uiteindelijk 6-0 na ook nog goals van Pedro, Zappacosta, Azpilicueta en Bakayoko en een owngoal van Medvedev.



Speeldag 1: Celtic-PSG 0-5

Terwijl Anderlecht tegen Bayern de schade weet te beperken, gaat Celtic in eigen huis al meteen forrs met de billen bloot. De supersterren van PSG pakken meteen uit met Neymar en Edinson Cavani in een hoofdrol. De twee kemphanen nemen drie goals voor hun rekening. Ook supertalent Mbappé pikt zijn doelpuntje mee, de Zweedse thuisverdediger Lustig steekt nog een handje toe.







Speeldag 2: FC Basel-Benfica 5-0

Het Zwitserse Basel is een van de verrassingen van deze CL-campagne en op speeldag 3 laat het geen spaander heel van het Portugese Benfica, op dat moment nog zonder Mile Svilar tussen de palen. Lang, Oberlin (2x) Van Wolfswinkel en Riveros zetten hun naam op het scorebord. De thuisploeg doet een goeie zaak met het oog op de tweede plaats, hun opponent zal achterblijven met 0 punten.



Speeldag 3: NK Maribor- Liverpool 0-7

Liverpool pakte niet één maar twee keer zwaar uit op het hoogste Europese toneel. Al op de derde speeldag gaat het Sloveense Maribor in eigen huis voor de bijl. Salah en Firmino zijn de uitblinkers met elk twee goals. Courtinho, Oxlade-Chamberlain en Alexander-Arnold verdelen de rest van de buit. Rode Duivel Simon Mignolet moet het spektakelstuk gadeslaan vanop de bank.











Speeldag 3: Spartak Moskou-Sevilla 5-1

In diezelfde Groep E is het die avond ook smullen geblazen in het Russische Moskou. Thuisploeg Spartak dolt na rust en bij een 1-1 tussenstand met de Spaanse subtopper Sevilla en legt er nog vier in het mandje. De Nederlandse aanvaller Quincy Promes is de held van de avond, hij scoort twee keer. Voor de Spanjaarden is het de eerste en meteen ook enige nederlaag in de groepsfase.



Speeldag 4: PSG-Anderlecht 5-0

Na de 0-4 in eigen huis - na nochtans een meer dan verdienstelijke eerste helft - moet Anderlecht ook in het Parc des Princes flink incasseren. Een iets te respectvol en braaf RSCA houdt wel een halfuur stand, maar dan breekt de dijk toch via Verratti en vlak voor rust ook nog eens de onvermijdelijke Neymar. In de tweede helft eist Kurzawa een verrassende hoofdrol op met een hattrick.







Speeldag 5: APOEL-Real Madrid 0-6

De ploeg van bankzitter Igor De Camargo zal wel uitgekeken hebben naar de komst van het grote Real, maar na 90 minuten is de realiteit pijnlijk: 0-6. Cristiano Ronaldo maakt er twee en Karim Benzema volgt het voorbeeld van de Portugese superster. Gewoon een maatje te klein, de Cypriotische thuisploeg. De ploeg van trainer Zidane is meteen ook zeker van kwalificatie voor de volgende ronde.



Speeldag 5: PSG-Celtic 7-1

In Brussel houdt Anderlecht tot ieders verbazing bijna Bayern in bedwang en wat in tegelijkertijd in Celtic Park gebeurt, doet de Brusselaars alsnog dromen van plek drie. 'The Bhoys' uit Glasgow krijgen er in lichtstad Parijs maar liefst zeven om de oren. Een opendeurdag van jewelste en zeggen dat Celtic na nog geen minuut op voorprong stond via Moussa Dembélé (ex-PSG).