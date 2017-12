Belgische politiek krijgt de wind van voren na beslissing UEFA: "De schaamte voorbij" en "De Schaamrode Duivels" en

Foto: © photonews

Dat de UEFA de stekker uit Brussel als gaststad trok, was te verwachten. Er werd zo'n knoeiboeltje van gemaakt dat er eigenlijk geen andere keuze meer was. En op de sociale media krijgen vooral de politici ervan langs.

Waar is de tijd dat België samen met NL het WK 2018 wou organiseren? Wat een soep had dat geweest als zelfs één stadion bouwen niet lukt. #Eurostadion

Prutsers, prutsers, prutsers? Heel het land is volgebouwd, iemand die nu nog een vrijstaand huis wilt zetten is een crimineel, maar een gigantisch stadion er in 1, 2, 3 niet doorkrijgen is "gepruts"? #whatever #eurostadion