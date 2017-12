AA Gent laat beloftevolle middenvelder voor anderhalf jaar vertrekken

AA Gent heeft één van zijn spelers voor de rest van het seizoen laten gaan. Tesfaldet Tekie, een 20-jarige defensieve middenvelder, wordt tot volgende zomer uitgeleend aan het Zweedse Östersunds FK.

Tekie werd in januari van 2017 van het Zweedse Norrköping. Bij AA Gent kwam hij nog niet aan spelen toe en dus hebben ze beslist om hem in zijn thuisland meer ervaring te laten opdoen. Er is wel geen sprake van een definitieve overgang, want er staat geen optie in het contract.

Het gaat wel om een uitleenbeurt van anderhalf jaar. Tekie kostte Gent in januari nog 1,6 miljoen euro, maar de concurrentie op het middenveld bij de Buffalo's is moordend.