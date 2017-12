Vorig seizoen een van dé revelaties in Jupiler Pro League, nu bankzitter in Frankrijk: "Na half jaar al zeggen dat ik weg ben, zo zit ik niet in elkaar"

De Rode Duivels in het buitenland staan haast wekelijks in de spotlights, maar er zijn ook voetballende landgenoten die na hun vertrek in de Jupiler Pro League iets minder 'in the picture' staan. Stef Peeters is een van hen. Hoe zou het eigenlijk nog zijn met de sierlijke ex-middenvelder van STVV?

Zijn naam zal zeker nog een belletje doen rinkelen en heus niet alleen bij de fans van STVV. De 25-jarige spelmaker was vorig seizoen goed voor 12 (!) assists en groeide zo enigszins verrassend uit tot een van dé smaakmakers en revelaties in onze Jupiler Pro League. Peeters, die vooral in het oog sprong als specialist van de stilstaande fases, wist zijn knappe prestaties op Stayen te verzilveren met een transfer naar het Franse Caen.



Hoe gaat het daar in Frankrijk, Stef? "Best goed, maar ik heb wel een aanpassingsperiode nodig gehad want de Ligue 1 is qua niveau hoe dan ook een heel andere competitie dan de Belgische. Het algemene ritme is het grootste verschil. Het is hier niet zozeer technischer, maar wel sneller en fysieker. Je krijgt gewoon minder tijd. Daarnaast is het leven in Frankrijk ook anders. Een ander land, een andere taal, dat betekent dat je je toch eventjes moet aanpassen, maar dat is nu wel voorbij."





Achteraf makkelijk praten

Op sportief vlak is zijn overgang naar Normandië nog geen eclatant succes gebleken, met amper 6 invalbeurten in de competitie en nog geen enkele basisplaats. "Sinds ik hier ben, heb ik twee blessures gehad, maar goed: er waren ook matchen dat ik gewoon fit was en toch niet mocht invallen. Dat is de keuze van de trainer. Of ik mij mijn keuze nog niet beklaag? Dat is achteraf altijd makkelijk hé. Caen leek mij de beste keuze op dat moment en die heb ik toen ook gemaakt. Mocht ik die stap niet gezet hebben, dan zou ik er altijd vragen over gekregen hebben. Zo van: hoe het zou geweest zijn als ik het wel had gedaan."



Maar wat als zijn situatie eind dit seizoen nog onveranderd is, kiest hij dan eieren voor zijn geld? "Goh persoonlijk vind ik dat nog veraf, ik heb bovendien een driejarig contract. Na een half jaar of één seizoen al zeggen dat ik weg ben, zo zit ik niet in elkaar. Ooit terugkeren naar ons land of Nederland, dat zie ik wel gebeuren want het zijn competities die mij liggen. Vooral in Nederland heb ik een leuke tijd gehad. In de Jupiler Pro League heb ik uiteindelijk maar één jaar gespeeld."





Veel geleerd onder Leko

Na zijn topseizoen in Limburg bleef de interesse van Belgische teams vreemd genoeg beperkt: "Enkel Oostende toonde interesse, maar dat was rond de periode maart. In juni hoorde ik daar niks meer van. Meegaan met Ivan Leko naar Club Brugge? Dat was niet echt een optie, ik heb daar nooit iets van gehoord. Het is niet dat ik het per se gehoopt had, maar ik vond Ivan wel een goeie trainer en heb onder hem heel veel bijgeleerd. Langer samenwerken met Leko zou voor mij wel een pluspunt geweest zijn."



Die andere STVV-revelatie Pieter Gerkens versierde net als Stef Peeters een mooie transfer en speelde met Anderlecht in de Champions League, wringt dat toch niet een beetje? "Jaloers ben ik niet, maar iedereen wil dat wel natuurlijk. Al hangt dat gewoon af van de keuze op dat moment. In België waren er voor mij geen opties dus kon ik die stap niet zetten, dan ben je snel uitgepraat", besluit Peeters. Wie weet komt die kans ooit nog, maar eerst wil hij zich in de ploeg knokken bij Caen. 'First things first', zoals ze in Limburg zeggen.