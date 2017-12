Vreemde goal van De Pauw luidt stuntzege in: "Dat was wel degelijk de bedoeling"

Zulte Waregem heeft in de overbodige wedstrijd tegen Lazio toch voor een stuntzege gezorgd (3-2). Nill De Pauw zette de avond na een dikke vijf minuten al goed in met het openingsdoelpunt.

"Dit doet echt deugd. Het heeft misschien weinig betekenis... maar als je er moeite insteekt, kan het toch iets mooi worden en ik denk dat de supporters ook genoten hebben", zei Nill De Pauw achteraf.

Zijn openingsdoelpunt, een achterwaartse kopbal, was op z'n minst gezegd speciaal te noemen. "Ik wist dat ik het kopduel moest aangaan en dat ik het achterwaarts moest doen. Dat was dus wel degelijk de bedoeling", verzekerde een lachende De Pauw. "Ik ben niet de beste kopper, maar hij gaat er toch in."

Doorzetten in de competitie

De stuntzege is eveneens een opsteker voor dit weekend. "Mentaal is dit belangrijk. Als we we gelijkspelen of verliezen in zo'n match, zouden we het er een stuk mee moeilijker hebben." Maar ze hebben gewoon gewonnen van Lazio. Kan Essevee de lijn doorzetten en zondag ook winnen in Sint-Truiden?