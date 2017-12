WK-ganger wil in maart oefenen tegen de Rode Duivels, in Brussel houden ze nu al hun hart vast

Nu de WK-loting bekend is, kan de zoektocht naar sparringpartners in aanloop naar de mundial beginnen. Eén land is alvast vragende partij om een oefenduel tegen de Rode Duivels te spelen.

Marokko denkt eraan om in maart België partij te geven, meldt Het Nieuwsblad. Aanvankelijk zou de WK-ganger oefenen tegen Argentinië, maar de Leeuwen van de Atlas komen geen Zuid-Amerikaanse opponent tegen in hun WK-poule met Spanje, Portugal en Iran.

De Belgische voetbalbond (KBVB) neemt het verzoek van Marokko in overweging. Wegels de rellen die na de WK-kwalficiatie van Marokko in Brussel losbraken, houden de ordediensten nu al hun hart vast. De Rode Duivels oefenen in maart één keer. In juni staan nog drie vriendschappelijke wedstrijden op het menu om zich klaar te stomen voor de wereldbeker.