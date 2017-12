🎥 Let it snow! Franse eersteklasser Bordeaux brengt winterse sfeer erin met valse sneeuw

Foto: Eleven Sports

Opmerkelijk tafereeltje in de Franse Ligue 1. Toen de spelers van Bordeaux en Strasbourg uit de catacomben kwamen om de eerste match van speeldag 17 te betwisten, viel er zowaar sneeuw te bespeuren. Hadden ze dat wel voorspeld? Neen, zo bleek.

De sneeuw die op het hoofd van de 22 trappelende actoren dwarrelde, was van valse makelij. Een leuk en origineel ideetje van thuisploeg Girondins de Bordeaux, maar veel hielp het wel niet want al na minder dan twee minuten stond de thuisploeg op achterstand na een doelpunt van Stephane Bahoken.



Van sneeuwpret naar bedrukte gezichten in het Stade Matmut Atlantique. Het team van Lukas Lerager, vorig jaar nog sterkhouder en loopwonder bij Zulte Waregem, kreeg zeven minuten voor rust nog een tweede tik te verwerken via Dimitri Liénard. Een pareltje van van een vrije trap.



En nog waren alle rake klappen niet uitgedeeld want na ruim een uur tekende Martin Terrier voor de pijnlijke, maar heerlijke 0-3. Bordeaux staat op een ontgoochelende twaalfde plaats met 20 punten, na vanavond eentje minder dan nummer elf Strasbourg. Bekijk hieronder de fraaie goals:

Bij Bordeaux brengen ze de sfeer erin met... Valse sneeuw. ⛄️ #FCGBRCSA pic.twitter.com/d8RaixUF0d — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) December 8, 2017