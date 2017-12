WK in Rusland is nog niet begonnen of daar is eerste dopinggeval al...

Dan is Peru er straks na 36 jaar wachten eindelijk nog eens bij op een WK voetbal en moet het Zuid-Amerikaanse land het in Rusland zonder aanvoerder José Paolo Guerrero rooien. De 33-jarige aanvaller leverde een positieve cocaïneplas af en moet daar nu voor boeten met een jaar schorsing.

De offensieve kracht van het Braziliaanse Flamengo, die in het verleden nog uitkwam voor Bayern München en Hamburg, moet brommen tot 3 november 2018 en zo kan hij het grote mondiale voetbalfeest in Rusland op zijn buik schrijven.



Guerrero werd na de WK-kwalificatiepartij tegen Argentinië van begin oktober betrapt op cocaïnegebruik, maar zijn advocaten kwamen met een vreemde uitleg op de proppen: het goedje zou in besmette thee gezeten hebben. De FIFA geloofde er geen bal van en sprak een fikse straf uit voor de sleutelpion van Peru.



Na kwalificatie in de intercontinentale play-offs tegen Nieuw-Zeeland werd het bescheiden Peru ingedeeld in Groep C met Frankrijk, Australië en Denemarken. Drie zware dobbers, maar tevens ook mooie affiches en dus is het extra balen voor ancien Guerrero. Die scoorde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatieronde trouwens 5 keer voor zijn land.