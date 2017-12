Vrouwen Kontich springen in de bres voor speler U7

Foto: © Leo Stolck

De vrouwen van Kontich spelen zaterdagnamiddag een nieuwe belangrijke partij in de strijd in eerste nationale. Maar ook een beetje in het teken van het goede doel.

Binnen de club is er namelijk een jongeling erg ziek. Adam speelt bij de U7 en de vrouwen willen hun steentje bijdragen voor hem.

12 uur

Vanaf 12 uur is iedereen dan ook welkom in Kontich, want voor het treffen met Tienen zal er soep, warme chocomelk en glühwein verkocht worden ten voordele van Adam.

Ook broodjes zullen voorzien worden. Dit alles aan democratische prijzen, ten voordele van het goede doel. Iedereen op post?