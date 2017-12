🎥 PSG kroont zich ondanks afwezigheid Neymar oververdiend tot herfstkampioen van Frankrijk

Paris Saint-Germain heeft nog maar eens zijn suprematie bewezen in de Ligue 1. De Parijzenaren zetten vanmiddag Rijsel opzij met 3-1. Zo mag de ploeg van Neymar en co de herfsttitel vieren in Frankrijk.

Het sterrenensemble uit de Franse hoofdstad ontvangde deze middag Lille in het Parc des Princes. Ze moesten wel hun grote vedette Neymar missen. Het was Angel Di Maria die zijn plaats innam.

De Argentijn deed dat met verve en zette de Parijzenaren met een rake kopbal net voor het halfuur op voorsprong. De assist was van Kylian Mbappé. Na een goed uitgespeelde aanval zette Pastore kort na rust de dubbele voorsprong op het bord. Even kregen de bezoekers uit Rijsel een opflakkering van hoop toen El Ghazi (ex-Ajax) de aansluitingstreffer tegen de touwen joeg. Maar het was niemand minder dan Mbappé zelf die in de absolute slotfase de derde goal maakte voor PSG en zo de eindstand vast legde.

Verdiende herfstkampioen

PSG kroont zich zo tot herfstkampioen in Frankrijk. De vedetten uit Parijs eindigden met een riante voorsprong van 12 punten op eerste achtervolger Lyon, dat zondagmiddag wel nog op bezoek moet naar Amiens.

Bekijk hieronder nog eens de doelpunten uit de wedstrijd: