Tottenham knoopt weer aan met de overwinning en hoe: Het blikt Stoke in met 5-1

Foto: © photonews

Tottenham heeft na 4 wedstrijden eindelijk nog eens kunnen winnen in de Premier League. Tegen Stoke City werd er een eenvoudige 5-1 zege geboekt.

Nochtans had Tottenham, met Rode Duivels Vertonghen en Dembélé in de basis, het in de eerste helft helemaal niet onder de markt tegen Stoke. Het duurde lang eer er een opening viel en The Spurs hadden een owngoal van Ryan Shawcross nodig om met 1-0 de rust in te gaan.

Afstraffing in de 2de helft

De 2de helft verliep veel vlotter voor Tottenham. Na 75 minuten spelen stond de forfaitscore op het bord. Tien minuten voor het einde maakte Shawcross nog de eerredder voor Stoke. 5-1 dus en hiermee pakt Tottenham na 4 wedstrijden eindelijk nog eens de volle buit in de Premier League. Daarmee komen ze voorlopig op de 5de plek te staan.