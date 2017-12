Vazquez (ex-Club Brugge) schaamt zich om gewezen Anderlecht-speler: "Ik wil altijd de eerste zijn"

Victor Vazquez kan een sterk seizoen bij het Canadese Toronto bekronen met een eerste titel in de clubgeschiedenis. De Spaanse spelverdeler gaf in de reguliere competitie 16 beslissende passes, maar was toch niet de assistkoning.

De voormalige speler van Club Brugge moest namelijk Sacha Kljestan laten voorgaan. Opvallend, want de Amerikaan was destijds bij Anderlecht niet de man van de assists.

"Of ik me niet schaam dat ik hem moest laten voorgaan? "Een beetje wel", kan Vazquez er in Het Nieuwsblad wel om lachen. "Ik wil altijd de eerste zijn in de assistranking. Kljestan stak me voorbij in de laatste paar matchen."

8 goals

"Klein detail: ik heb wel acht goals gemaakt, hij slechts twee. Ik ben dus beter. (lacht) Hij zit ook in een goeie ploeg, met snelle spelers zoals David ­Villa.”