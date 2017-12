Twee geschorsten en één speler die waarschijnlijk lang out is bij Anderlecht: problemen voor Brugge

Foto: © photonews

Anderlecht heeft personeelsproblemen. Zoals we eerder al aangaven is de kern niet zo breed. En in Brugge volgende week wordt het misschien wel een probleem nu er nog twee jongens zullen ontbreken. En voor eentje is er nog een groter probleem.

Olivier Deschacht en Lukasz Teodorczyk kregen rood en zijn automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd. Ook de situatie van Adrien Trebel is zorgwekkend. De middenvelder moest na 20 minuten vervangen worden tegen Charleroi.

"Ik vrees voor een lange afwezigheid", aldus Vanhaezebrouck. De rosse sterkhouder speelde al met een ingepakte knie en blijkbaar is dat nu erger geworden. "De rest van het jaar? Misschien wel, we wachten af."

In ieder geval heeft Anderlecht personeelsproblemen in Brugge, met ook Kara die mogelijk niet klaar geraakt. "Je ziet dat er bij ons niet veel mag gebeuren. Als we een paar basisspelers missen, wordt het al moeilijk", zei Vanhaezebrouck nog. "En Trebel is een belangrijke speler."