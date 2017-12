Bob Peeters beloont zijn spelers met een aangename verrassing na eerste zege onder zij bewind

Foto: © photonews

Westerlo sloot zaterdag zijn eerste week onder Bob Peeters af met een overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. Na enkele dagen hard werken gevolgd door het gewenste resultaat, kregen de spelers ook een beloning.

Coach Peeters gaf zijn spelers na de zege tegen OHL twee vrije dagen. Pas volgende dinsdag moeten zijn troepen zich opnieuw aanmelden in het Kuipje.

"We weten hoe Bob werkt", zegt Benji De Ceulaer over de terugkeer van de oefenmeester die Westerlo in de lente van 2016 voor de degradatie uit de Jupiler Pro League behoedde. "Hij vraagt altijd het maximale van ons en legt de focus op discipline en werkkracht."

"De voorbije weken werd er tijdens de match wel eens gescholden op elkaar. Dat was tegen OHL niet het geval. De nadruk lag op positieve coaching", besluit de Limburgse aanvaller.