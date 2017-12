Hazard schenkt klare wijn: "Als jij je goed voelt en je bent de patron... Vertrek je dan?"

Eden Hazard heeft in een groot interview voor Onze Football in zijn kaarten laten kijken. Er wordt nu al maanden gepraat over een mogelijke transfer, maar de ster van Chelsea wil nu klare wijn schenken.

Hazard ziet geen reden om snel te veranderen. "Als je naar een andere club trekt, dat is omdat het niet goed loopt. Als het bij jou op je werk super loopt en je bent de patron, ga je dan veranderen? Waarom? Je gaat niet vertrekken hé? Dat heb ik gehad bij Lille. En toen het tijd was om te vertrekken, ben ik vertrokken."

"En bij Chelsea is het hetzelfde. Het is mijn zesde jaar hier, mijn familie is hier en mijn vrouw en kinderen voelen zich hier fantastisch. Ik zit niet ver van België en mijn naasten. En mijn ouders en broers kunnen genoeg eens naar hier komen. Ik zit bij een grote club waar ik bijna elk jaar een trofee pak..."

Champions League

Maar de Champions League ontbreekt wel nog op zijn palmares. "Misschien pak ik die prijs wel nooit. Ik zou ook graag doen zoals Didier Drogba: de CL veroveren en dan vertrekken. Dat zou een mooi einde zijn. Ik geef daarvoor het maximum. Maar als ik hem nooit win, is het ook zo."