Je houdt het bijna niet voor mogelijk... "Kompany staat opnieuw voor lange tijd aan de kant"

Het zit Vincent Kompany niet mee. De Rode Duivel die maar net op tijd opgelapt geraakte, viel in de Manchester-derby van zondagavond alweer geblesseerd uit.

Manchester City boekte zondag op Old Trafford een prestigieuze 1-2-overwinning. Domper op de feestvreugde was echter de nieuwe blessure van Vincent Kompany. Onze landgenoot moest halverwege de strijd staken.

Op de persbabbel na de wedstrijd ging City-coach Pep Guardiola in op de noodgedwongen wissel van Kompany. "Vince is altijd zo. Jammer genoeg zullen we opnieuw voor lange tijd niet op hem kunnen rekenen."

Eerder deze week haakte Kompany al af voor de Champions League-match tegen Shakhtar Donetsk. NU ziet het ernaar uit dat hij voor lange tijd aan de kant staat.

#PEP: "@VincentKompany is injured.



“Vinnie is always like this. Unfortunately, we cannot count on [him being fit] for a long time.”