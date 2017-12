Deschacht reageert penalty en twee keer geel: "Ik begrijp niet wat er gebeurd is..."

Olivier Deschacht heeft een hoofdrol gespeeld in Anderlecht-Charleroi. Wel eentje die hij niet graag speelt: die van pineut. Na een kwartier veroorzaakte hij een penalty, na een halfuur pakte hij zijn tweede geel. Maar vooral met die eerste fase was hij het niet eens.

Deschacht was wel zo moedig om de pers te woord te staan na de match. "Kijk, ik weet niet echt goed wat er gebeurt bij die eerste fase. Dat is geen penalty en al zeker geen geel. Dat zag ik ook aan de reactie van Rezaei. En ik kreeg berichten van verschillende mensen dat het geen penalty was", begon hij zijn betoog.

Deschacht vond het absoluut geen fout en ook geen penalty dus.

Maar hij ging zijn verantwoordelijkheid wel niet uit de weg. "Die tweede fout was wel een gele kaart, dat geef ik toe. Ik ben wat gaan twijfelen na dat eerste geel en ik kwam te laat. Ik voel me slecht, want ik heb de ploeg in de steek gelaten", besefte hij.

"Ik ga vooral naar mezelf kijken en niet naar de scheidsrechter. Ook al was het geen penalty en geel, toch had ik hem nooit de kans moeten geven om te fluiten", klonk het nog.