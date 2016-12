Moldavo komt nu al met 3 wintertransfers

Foto: © Jimmy Raemdonck

In eerste klasse staat Moldavo voorlopig maar net boven de rode lijn. Met oog op de wedstrijden na Nieuwjaar heeft het nu alvast drie wintertransfers weten te doen.

"Moldavo krijgt versterking van drie speelsters", klinkt het bij de club. Janna Van Hove komt terug van Tienen, Jill Verelst komt over van Genk Ladies en Julie Van Gestel komt van Lierse.

Zij moeten de club mee in eerste nationale proberen te houden. Met 10 punten uit 14 wedstrijden staat Moldavo voorlopig amper 11e, met twee punten meer dan hekkensluiter Massenhoven.

Momenteel is het winterstop in het vrouwenvoetbal. Op zaterdag 14 januari wordt opnieuw gespeeld in eerste nationale. Moldavo begint met een thuiswedstrijd tegen Tongeren.