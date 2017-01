VIDEO: Usain Bolt belt naar Manchester United na winst, maar ze geloven niet dat hij het is

Manchester United leek zijn goede vorm gisteren weer kwijt te zijn, tot ze de achterstand in de laatste vijf minuten nog ombogen in drie punten. Een heel bekende diehard belde meteen na de match om zijn de winst te vieren.

Na afloop van de wedstrijd mochten de kijkers van Manchester United TV bellen om te zeggen wat ze ervan vonden. Wat ze daar toen niet verwacht hadden, was een telefoontje van de beste sprinter ter wereld Usain Bolt. Bolt had een poos geleden bekendgemaakt dat hij voor de eerste keer zijn voetbalschoenen zou aantrekken bij Borussia Dortmund, maar hij is een gekende fanatiekeling van Manchester United.

De mensen in de studio vonden het maar vreemd en wilden niet geloven dat het om de echte Usain Bolt ging. Ondertussen tweette de man zelf om alle twijfel te laten verdwijnen. Bekijk hier de beelden van het telefoongesprek:

A win that felt so good even @UsainBolt felt compelled to ring #MUTVHD! #MUFC pic.twitter.com/5KDeJuLWI4 — Manchester United (@ManUtd) 31 december 2016