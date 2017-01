VIDEO: Terminaal jongetje van vijf jaar wint BBC-award voor 'Goal of the Month'

Foto: © bbc

De vijfjarige Bradley Lowery heeft de 'BBC Goal van de Maand' gemaakt in de Premier League. Het jongetje scoorde tijdens de opwarming van Sunderland, zijn favoriete team. De beelden van dat doelpunt gingen viraal.

"Brad is net wakker geworden en heeft Match of the Day bekeken. Hij ontdekte dat hij de Goal van de Maand-award gekregen heeft en is door het dolle heen. Dankjewel BBC en Sunderland!" Dat schreef zijn moeder op vandaag op Twitter.

De 5-jarige Bradley Lowery heeft al sinds zijn tweede levensjaar kanker en die is sinds deze zomer terminaal. Sunderland organiseerde al talloze acties voor de dappere jongen, maar met deze bekroning voor 'Goal of The Month' laat ook de BBC zich van zijn zachtste kant zien. Respect!

Brad just woke up and watched #MOTD2 and found out he got #goalofthemonth he is over the moon thank you @BBCMOTD thank you @SunderlandAFC