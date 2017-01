Moldavo klaar voor het nieuwe jaar

Foto: © Leo Stolck

In eerste klasse staat Moldavo voorlopig maar net boven de rode lijn. Het wil daar graag wegkomen en heeft daartoe al enkele wintertransfers gedaan. Het wil in 2017 verder bouwen aan de toekomst.

Momenteel is het winterstop in het vrouwenvoetbal. Op zaterdag 14 januari wordt opnieuw gespeeld in eerste nationale. Moldavo begint met een thuiswedstrijd tegen Tongeren.

En dat zal een avondwedstrijd zijn om 19 uur. "We doen dit vooral om mensen die in de namiddag zelf voetballen of naar hun zoon of dochter bij de jeugd gaan kijken ook de kans te geven een wedstrijd van een vrouwenteam uit eerste klasse te bekijken", klinkt het bij Moldavo.

"Via deze weg willen we reclame maken voor vrouwenvoetbal en deze sport meer bekend maken bij de mensen.Het zou ook een gelegenheid kunnen zijn om mensen die nog steeds denken dat dames niet kunnen voetballen van het tegendeel te overtuigen."