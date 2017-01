Ook bankzitter van Ajax kan in China veel poen opstrijken: "Ligt een contract van 5 miljoen per jaar voor hem klaar"

Foto: © photonews

Nemanja Gudelj geraakt maar niet van de bank bij Ajax, de voorbije twee maanden zat hij zelfs niet meer bij de selectie. Maar een kapitaalkrachtige club uit China biedt nu een uitweg voor de 14-voudige Servische international.

Nemanja Gudelj is op weg naar het Chinese Tianjin Teda. De 25-jarige Gudelj zou al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de kapitaalkrachtige Chinese club, zo meldt De Telegraaf. Hij kan er naar verluidt vijf miljoen euro per jaar verdienen en zou Ajax nog zo'n zes miljoen euro opleveren.

Gudelj is bij Ajax in een uitzichtloze situatie beland. Hij gaf begin november in een gesprek met trainer Peter Bosz te kennen dat hij het niet langer kon opbrengen om op de bank plaats te nemen. Gudelj zat daardoor de laatste twee maanden niet meer bij de selectie. In de zomer van 2015 verruilde Gudelj AZ voor Ajax. Hij speelde 59 duels voor de Amsterdammers, waarin hij zeven keer tot scoren kwam.