AA Gent haalde miljoenen boven voor nieuwe goalie, en dus kan een van de huidige doelmannen naar een andere eersteklasser

Foto: © photonews

De doelmannencarrousel waarvan sprake komt voorlopig nog maar matig op gang. Maar de speculaties over getransfereerd van goalies in de Jupiler Pro League blijven wel aanhouden.

AA Gent haalde zijn miljoenen boven om Lovre Kalinic voor 3 miljoen euro naar de Ghelamco Arena te halen. De Buffalo's zitten zo met drie doelmannen, met verder nog Jacob Rinne en Yannick Thoelen.

Het ziet er dus naar uit dat Gent een van deze twee gaat uitlenen. Het Belang van Limburg laat weten dat Thoelen in de belangstelling staat van STVV. De Truienaars zijn na het vertrek van William Dutoit naar KV Oostende op zoek naar een nieuwe keeper.

In concurrentie met Pirard

De in Tessenderlo geboren Thoelen is overigens niet de enige kandidaat op Stayen. Eerder werd Sébastien Bruzzese, reservedoelman bij Club Brugge, al aan een verhuis naar Sint-Truiden gelinkt. De nieuwe goalie zal bij de Kanaries in concurrentie moeten gaan met Lucas Pirard.