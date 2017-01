Ziet Anderlecht na De Maio en wellicht Harbaoui volgende zomertransfer alweer vertrekken?

Foto: © photonews

RSC Anderlecht kende deze zomer niet met al zijn zomertransfers succes. Het verhaal van Sebastien De Maio is gekend en ook Hamdi Harbaoui staat op het punt te vertrekken.

Nu zou nog een van de zomertransfers na enkele maanden alweer andere oorden opzoeken. Het Spaanse radioprogramma Tiempo de Juego meldt dat Deportivo La Coruña achter Diego Capel aanzit.

De club uit La Liga zoekt nadrukkelijk naar een flankspeler nu de Nederlander Ryan Babel terugkeerde naar Besiktas. De interesse van Los Blanquiazules in Capel is hoogst bizar te noemen.

Grijs seizoen

De Spanjaard van 28 kwam veelbelovend binnen bij paars-wit met onder meer een goal in Eupen en een assist op Harbaoui in de Genkse Luminus Arena. In de Jupiler Pro League kwam hij echter niet verder dan vier basisplaatsen.