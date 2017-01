'Deal zo goed als rond: ook deze speler van Chelsea verkast binnenkort naar China'

Foto: © photonews

De transferplannen van de Chinese clubs kennen geen grenzen, dat weten we ondertussen al. De Braziliaan Oscar ruilde Chelsea in voor een avontuur in Azië, maar in zijn spoor vertrekt wellicht nog een speler van de Londense topclub naar China.

John Obi Mikel (29) is zo goed als zeker de volgende in het rijtje die zijn geluk in China gaat beproeven. De Nigeriaanse middenvelder speelde dit seizoen nog geen seconde voor Chelsea en is blijkbaar op een leeftijd gekomen dat het financiële primeert.

Volgens The Daily Mail zet Mikel zijn carrière binnenkort verder bij Tianjin TEDA, een middenmoter die vorig seizoen op de tiende plaats eindigde in de Chinese competitie. Als Mikel de medische keuring doorstaat, dan staat niets een transfer nog in de weg. Hoeveel Tianjin op tafel wil leggen voor Mikel, en hoeveel de middenvelder per jaar kan verdienen, is voorlopig niet geweten.