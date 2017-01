OFFICIEEL: gewezen Standard-middenvelder verlaat de Premier League

Foto: © photonews

De transfer die er wegens een gebrek aan speelminuten zat aan te komen, is nu ook een feit. Julien De Sart (22) verlaat Premier League-club Middlesbrough.

De voormalige middenvelder van Standard gaat voor Derby County in de Championship, de Engelse tweede klasse, voetballen. Daar staat zijn toekomstige werkgever momenteel zevende.

Middlesbrough leent De Sart voor een half seizoen uit. Bij Boro kwam onze landgenoot nauwelijks aan de bak. In de competitie nam hij drie keer plaats op de bank. Hij speelde wel 120 minuten mee in het verloren League Cup-duel tegen Fulham (2-1).

De Sart verliet Standard voor Middlesbrough in de winter van 2016. In de race richting promotie naar de Premier League vorig seizoen waren hem slechts 2 minuten tegen Wolverhampton gegund.

SIGNING: #DCFC have completed the loan signing of @Boro midfielder @officialjdesart until the end of the season: https://t.co/2fOxwCg3F5 📝 pic.twitter.com/GiFr9freor