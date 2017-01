Zo snel kan het dus gaan: Racing Genk zet vol in op spits waar Anderlecht wekenlang op hoopte

RSC Anderlecht haalde donderdag een nieuwe spits in huis: Isaac Thelin, 24, van het Franse Bordeaux. En dus duikt een oud doelwit nu bij de concurrentie op.

Racing Genk heeft zijn oog laten vallen op Mikael Ishak, de Zweed van het Deense Randers die lange tijd bij paars-wit in beeld was. Dat laat Het Nieuwsblad weten. Met de komst van Thelin is deze aanvaller nu niet langer een Brussels target.

De aanvaller die in de zomer nog voor Zweden scoorde op de Olympische Spelen, kan bij Genk van nut zijn. De Limburgers zagen immers hun topschutter Nikos Karelis voor maanden uitvallen met een knieblessure.

Griekse concurrentie

De 23-jarige Ishak kost tussen de 400.000 à 500.000 euro. Ook het Griekse Panathinaikos liet zijn oog al vallen op de international.