Oplossing in de maak voor Obbi Oulare? Aanvaller van 8 miljoen kan naar andere eersteklasser

De uitleenbeurt van Obbi Oulare aan Zulte Waregem is tot op heden geen succes gebleken. En dus mag de Belgische aanvaller elders aan de slag gaan.

Oulare kwam in de zomer over van Premier League-club Watford FC, maar ook onder de vleugels van Francky Dury kwam hij nauwelijks aan spelen toe. En dus wenkt een nieuwe uitleenbeurt.

Nood aan aanvallende versterking

Het Nieuwsblad meldt dat Westerlo een oplossing biedt. De Kemphanen zijn op zoek naar aanvallende versterking nadat het contract met Michalis Manias ontbonden werd en Benji De Ceulaer nog even out is. Om de degradatie te ontlopen kan de club uit de Kempen een kwaliteitsinjectie voorin goed gebruiken.

Oulare kon tot dusver één keer scoren op het veld van Standard. Verder bleven zijn speelminuten (84) in de Jupiler Pro League beperkt. Een oplossing voor de aanvaller waar Club Brugge in 2015 nog 8 miljoen euro aan verdiende dringt zich op.