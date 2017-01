Deze 11 Belgische talenten uit de Jupiler League zouden in onze Jupiler 'Pro' League niet misstaan

De Jupiler League, oftewel de Nederlandse tweede klasse, bulkt van het Belgische talent dat op jonge leeftijd geen kans kreeg bij de clubs uit de Jupiler 'Pro' League. Ook dit seizoen gooien onze landgenoten over de grens weer hoge ogen. Je kan er zelfs een fraai elftal mee vormen dat makkelijk overeind blijft in onze

Doel

In doel kiezen we voor Bo Geens, de 21-jarige goalie die Lokeren dit seizoen uitleent aan huidig nummer 3 MVV Maastricht. Bij de Nederlandse Limburgers keepte de geboren Mechelaar al alles. Geens is overigens niet de enige Belg die zich onder de lat laat zien. Zo doet ook Jorn Brondeel (ex-Lierse en ex-Antwerp) het voortreffelijk bij NAC Breda.

Verdediging

Onze achterhoede kleurt blauw-wit met drie jongens van FC Eindhoven. De opvallendste naam is uiteraard Dario Van den Buijs. Het jeugdproduct van Club Brugge ontluikt op zijn 21ste in al zijn facetten: sierlijke présence, tal van goals én aanvoerder. (Lees er HIER meer over) Ook MVV'er Alessandro Ciranni springt eruit. De gewezen Genkenaar speelde zich al in de kijker van enkele Eredivisionisten.

Middenveld

Op het middenveld klinkt de naam van de achttienjarige Dante Rigo als een klok. De middenvelder van Jong PSV is een vertrouwd gezicht bij de Jonge Duivels. Ruim negen jaar ouder, maar zijn plaats in ons team meer dan waard, is Patrick Nys. De Hasselaar is aan zijn vijfde seizoen toe in de Jupiler League, met voordien passages bij OH Leuven en KRC Genk.

Aanval

In de aanval vallen de elf goals van Cyriel Dessers op. Wegens geen kansen bij Lokeren trok de 22-jarige spits naar NAC en met succes. Voorts kwam Jinty Caenepeel (ex-Gent en ex-Oostende) er met de winterstop in zicht weer door, nadat hij in de zomer naast een transfer greep. Matthias Verreth (18) is net als Rigo een prille youngster van Lampenclub PSV.

De komende dagen laten we enkele van de uitblinkers in de Jupiler League aan het woord. En deelt ook Stef Peeters, sterkhouder bij STVV na vier seizoenen in de Nederlandse tweede klasse, zijn ervaringen. Blijf Voetbalkrant.com dus zeker volgen.