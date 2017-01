Derde zomeraanwinst nog niet helemaal weg bij Anderlecht: 'Spaanse eersteklassers liggen in concurrentie'

De uittocht van enkele nieuwkomers tijdens de zomer gaat verder bij Anderlecht. Sebastien De Maio was al weg en Hamdi Harbaoui trekt naar Charleroi.

Diego Capel leek dan weer op weg naar Deportivo La Coruña, maar of die deal erdoor komt moet nog blijken. De winger heeft een akkoord met de Spaanse eersteklasser, maar ook concurrent Espanyol ligt op de loer.

Het Laatste Nieuws meldt dat de kans eerder klein is dat Capel naar Deportivo trekt. De Spanjaarden mikken namelijk hoger dan de 28-jarige middenvelder van Anderlecht. In tegenstelling tot Harbaoui reisde Capel wél mee met de paars-witte delegatie naar het oefenkamp in La Manga (Spanje).