Anderlecht-talent staat voor debuut: "We zien een heel andere speler nu"

Er is licht aan het einde van de tunnel voor Dodi Lukebakio. De flankaanvaller heeft eindelijk zijn papieren in handen waardoor hij speelgerechtigd is voor Toulouse. Zondag zou hij zijn debuut kunnen maken voor de nummer 8 in de Ligue 1.

En het is een heel mooie affiche die er op het programma staat. Toulouse ontvangt immers Marseille voor de Coupe de la Ligue. Dankzij zijn invalbeurt bij Congo tegen Kenia mag Lukebakio eindelijk spelen. En trainer Pascal Duprax heeft Lukebakio alvast bemoedigende woorden toegesproken.

"Sinds anderhalve maand zien we op training een speler met een heel ander gevoel. Het is niet meer dezelfde Lukebakio die bij Toulouse aankwam. Logisch, als je weet dat je elk weekend in de tribune zal zitten. Maar nu ziet het er eindelijk anders uit. Dit kan hem ook extra kracht gegeven hebben voor wat nog komen gaat."