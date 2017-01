Lopen Rouches miljoenen mis? 'Smaakmaker van Standard dreigt met wet van '78'

Aleksandar Jankovic dreigt na de winterstop opnieuw vanaf nul te moeten beginnen bij Standard. De Servische oefenmeester zorgde de voorbije maanden voor stabiliteit op Sclessin, maar mogelijk speelt de Luikse club nu enkele van zijn sterkhouders kwijt.

Allereerst is er natuurlijk de zaak-Trébel. De Franse middenvelder speelde vlak voor de jaarwisseling zijn aanvoerdersband kwijt en daar was hij allerminst over te spreken. Trébel wil meer dan ooit weg bij Standard, AA Gent ligt op de loer om hem binnen te halen.

Maar er is mogelijk meer aan de hand… Ishak Belfodil maakte de voorbije maanden zoveel indruk, dat ploegen als West Bromwich Albion, Celta de Vigo en Everton hem willen aantrekken.

Standard wil 15 miljoen voor Belfodil...

Er werd meteen over een transferprijs van 10 miljoen euro gesproken, Het Nieuwsblad meent zelfs te weten dat Standard een prijs van 15 miljoen op het hoofd van Belfodil heeft geplakt. En dat zint de Algerijn dan weer niet…

...Entourage van Belfodil dreigt met wet van '78

Nog volgens Het Nieuwsblad zou de entourage van Belfodil zelfs gedreigd hebben met contractbreuk via de wet van ’78, al wordt dat in alle toonaarden ontkend. Standard lichtte aan het begin van dit kalenderjaar de optie in het contract (tot 2018, nvdr.) van Belfodil, maar pogingen om zijn contract te opwaarderen, mislukten tot dusver.

Het is dan ook duidelijk: willen de Rouches straks flink cashen, dan houden ze maar beter rekening met de eisen van Belfodil en diens entourage. Het zou namelijk te gek zijn om zomaar eventjes 10 miljoen euro mis te lopen voor een speler die enkele maanden geleden gratis naar Luik kwam.