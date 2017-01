Van een straf gerucht gesproken: 'Engelse clubs azen op Jelle Vossen'

Foto: © Photonews

Club Brugge haalde tijdens deze transferperiode al vier nieuwe spelers in huis, terwijl het afscheid nam van enkele jongens die niet zo vaak aan spelen toekwamen. Maar ziet blauw-zwart binnenkort ook een basisspeler vertrekken?

Volgens Midland Transfers zou dat best kunnen. Het medium maakt gewag van Engelse interesse voor… Jelle Vossen. De spits speelde voor zijn komst naar Club Brugge bij Middlesbrough en Burnley, en blijkbaar zijn ze Vossen over het Kanaal nog niet vergeten.

De Limburger doet het dit seizoen heel goed bij Club Brugge met 12 competitiegoals in 21 wedstrijden, en dat is volgens Midland Transfers ook Birmingham City niet ontgaan. Samen met nog enkele andere clubs uit The Championship (de Engelse tweede klasse, nvdr.) zou Birmingham naar de diensten van Vossen hengelen.

Transfer van Vossen? Lijkt weinig waarschijnlijk

Moet Michel Preud’homme dan rekening houden met een vertrek van Vossen? Het lijkt weinig waarschijnlijk. De aanvaller was maar wat blij toen hij anderhalf jaar geleden kon terugkeren naar zijn vaderland en voelt zich momenteel ook uitsteken in Brugge.

Het lijkt er in dit geval dan ook op dat het gewoon bij enkele geruchten zal blijven. Vossen ligt overigens nog tot de zomer van 2020 onder contract bij Club Brugge.