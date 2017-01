Bijna rond: aanvaller Club Brugge op weg naar 1B

Club Brugge heeft na vier inkomende transfers ook wat spelers op overschot en wil daar nu werk van maken. Eén van die jongens is Nikola Storm, die zich nu echt moet gaan bewijzen.

Storm krijgt het verwijt niet beslissend genoeg te zijn, ondanks dat Club wel gelooft in zijn talent. De winger moet echter meer goals en assists achter zijn naam krijgen en moet dat nu gaan bewijzen bij OH Leuven. De onderhandelingen zouden vandaag of morgen afgerond moeten worden.

Storm moet in 1B dus gaan voetballen. Hij zit al sinds 2013 bij de A-kern, maar kon nooit echt doorbreken. Blauw-zwart overwoog reeds een definitieve verkoop, maar wil hem nog één kans geven. De 22-jarige aanvaller heeft wel nog een contract tot 2019 bij Club.