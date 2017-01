Straf! Niet Real Madrid, maar wel deze topclub zou wel eens met Courtois aan de haal kunnen gaan

Thibaut Courtois is al sinds het seizoen 2014-2015 eerste doelman bij Chelsea. Daarvoor stond onze landgenoot tussen de palen bij Atlético Madrid. En in Spanje zijn ze keeper nog niet vergeten, zoveel is wel duidelijk.

Er gaat geen transferperiode voorbij, of Courtois wordt in verband gebracht met… Real Madrid. De Koninklijke is een bewonderaar van de Rode Duivel, maar slaagde er tot dusver nooit in om hem los te weken bij Chelsea. Bovendien liet Courtois ook verstaan dat zijn toekomst (voorlopig) bij Chelsea ligt.

Maar nu duikt er toch alweer een gerucht omtrent onze landgenoot op. Volgens The Daily Star staat Courtois nu op het verlanglijstje van… FC Barcelona. De Catalaanse topclub doet het momenteel nog met Marc-André ter Stegen, maar die is niet onaantastbaar.