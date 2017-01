Zo debuteer je dus bij je nieuwe ploeg: Immers is meteen beslissend bij Club Brugge

Lex Immers heeft zijn entree bij Club Brugge niet gemist. De Nederlander maakte maandagavond tijdens een oefenwedstrijd tegen het Duitse Werder Bremen zijn debuut voor blauw-zwart en toonde zich meteen beslissend.

Werder Bremen-Club Brugge 1-1

Club Brugge zakte maandag naar Marbella af, waar het Werder Bremen partij ging geven. Michel Preud’homme begon aan de wedstrijd zonder één wintertransfer tussen de lijnen en aan de rust stond het nog 0-0.

Na de pauze kwamen nieuwelingen Horvath, Palacios, Immers én Strandberg in de ploeg. Het venijn zat duidelijk in de staart van de wedstrijd. Tien minuten voor tijd kwam Bremen op voorsprong via Eggestein, maar slechts luttele minuten later tekende Immers voor de gelijkmaker. Van een aardig debuut gesproken, zeg.

De Brugse XI voor #WerClu:



Butelle - Cools, Engels, Poulain, Denswil - Simons, Vormer, Vanaken - Refaelov, Vossen, Izquierdo — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 9 januari 2017

De XI van Club in de 2e helft:

Horvath - Palacios, Engels, Lemoine, Touba - Pina, Claudemir, Immers - Vlietinck, Strandberg, Wesley #WerClu — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 9 januari 2017

NAC-Kortrijk 2-0

KV Kortrijk verloor dan weer van het Nederlandse NAC Breda, waar Stijn Vreven sinds kort aan de slag is. Het werd 2-0, na twee doelpunten van ex-Sporting Lokeren-spits Cyriel Dessers.