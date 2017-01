Jeugdvriend Mujangi Bia had al vermoeden: "Vanden Borre sprak daar al over"

Anthony Vanden Borre hakte vandaag de knoop door en stopt op 29-jarige leeftijd met voetballen. Het voormalige toptalent nam een maand geleden al jeugdvriend Mujangi Bia in vertrouwen, maar die is nog steeds verbaasd.

Mujangi Bia is momenteel met Sion op oefenkamp. "Een maand geleden sprak hij me voor het eerst over stoppen", zegt hij aan HLN. "Maar nu heeft hij me niet ingelicht over zijn beslissing."

De twee Brusselse voetballers groeiden samen op en hebben afzonderlijk van elkaar al het één en ander meegemaakt. "Ik ben enerzijds verbaasd dat het zover is gekomen, anderzijds begrijp ik zijn beslissing wel. De voetbalwereld is hard. Als hij zich door te stoppen beter voelt, zal het een goede beslissing zijn."