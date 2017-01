Zorgt potentiële Rode Duivel voor sensatie met terugkeer naar de JPL? "Eens luisteren naar Anderlecht of Genk kan nooit kwaad"

Terwijl Koen Casteels in het begin van het seizoen keepte bij Wolfsburg en genoemd werd als derde keeper voor de Rode Duivels, zit hij sedert de coachwissel opnieuw op de bank. En dus denkt het jeugdproduct van Racing Genk aan een oplossing.

Het bankzittersstatuut na de komst van Valerien Ismaël aan het roer van de Wolven verraste Casteels. "Het frustrerende is dat de nieuwe trainer toegeeft dat het geen sportieve keuze is", aldus onze landgenoot in Het Nieuwsblad. "Benaglio is nog steeds onze kapitein en de coach vond dat hij zijn aanvoerder nodig had om de crisis te bedwingen."

"Daar zijn toen wel woorden over gevallen, want ik begrijp het nog steeds niet. Ook omdat de resultaten achteraf niet zoveel beter waren (Wolfsburg staat nog steeds 13de, nvdr.). Maar blijkbaar willen ze een 'ervaren' doelman. Terwijl ik met mijn 24 jaar, 70 duels in de Bundesliga en enkele Europese matchen toch ook geen jonkie meer ben? Ik ben geen 19-jarige die geduldig op zijn kans moet wachten, toch?"

Topcompetitie geniet de voorkeur

Een uitleenbeurt wenkt, en ploegen als Werder Bremen, Fiorentina en Napoli werden al genoemd. "Het liefst blijf ik natuurlijk zo lang mogelijk in een topcompetitie, omdat het niveau daar toch hoger ligt dan in België. Ik weet ook dat ik dat aankan."

Toch sluit hij ook andere opties niet uit. "Ik hoorde ook dat teams als Anderlecht en Genk een keeper zoeken. Eens luisteren kan nooit kwaad." Uit de entourage viel intussen te horen dat Casteels wellicht voor een andere club uit de Bundesliga kiest.