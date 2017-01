Coucke door het lint na rode kaart in oefenmatch: "Nooit gedacht dat ik Benidorm Bastards live zou meemaken"

Marc Coucke is een fervent supporter van zijn KV Oostende en laat zijn emoties dan ook de vrije baan in de tribune. Maar soms kookt het potje ook wel eens over dan, zelfs in een oefenmatch...

Yassine El Ghanassy kreeg dinsdag in de oefenpot tegen Schalke 04 een bijzonder lichte rode kaart en dat was niet naar de zin van Coucke. Zelfs de Duitsers vonden het overdreven en wilden Oostende in de tweede helft weer met elf laten aantreden, maar dat mocht niet van de scheidsrechter.

Die man moest er via de sociale media dan ook aan geloven:

Belachelijke arbiter, die reeds vanaf 1e minuut partijdig is, geeft el ghanassy rood voor 2 witte kaarten #schkvo — Marc Coucke (@CouckeMarc) January 10, 2017

Sportief v Schalke!! Ze vragen zelf dat Kvo in 2e helft weer 11 man mag opstellen, omdat rode kaart eerder lichtwit was #schkvo — Marc Coucke (@CouckeMarc) January 10, 2017

Na 42' (!) fluit de arbiter de 1e helft af. 1-1 met 21 goede acteurs en een afschuwelijke regisseur #schkvo — Marc Coucke (@CouckeMarc) January 10, 2017

Alle actoren willen 11 tegen 11 in 2e helft, op 1 na 😱😱😱. Zelfs burgemeester v Benidorm komt nu tussen #schkvo — Marc Coucke (@CouckeMarc) January 10, 2017

Nooit gedacht dat ik Benidorm Bastards live zou meemaken #schkvo — Marc Coucke (@CouckeMarc) January 10, 2017