Belgische topclub heeft het getroffen: "Zoals Thibaut Courtois, potentiële wereldklasse"

Foto: © photonews

Het is al een hele tijd duidelijk: de Belgische topclubs waren met z'n allen op zoek naar een nieuwe topdoelman. Een club mag zich alvast meer dan in de handen wrijven om wie ze binnenhaalden.

AA Gent ging erg diep in de geldbuidel tasten voor Lovre Kalinic. Maar dat hebben ze met recht en reden gedaan, als we ex-doelman Vedran Runje mogen geloven.

Het is een indrukwekkende verschijning

"Hij is potentiële wereldklasse", klinkt het in Sport/Voetbalmagazine. "Hij is een indrukwekkende verschijning en dan heb ik het niet enkel over zijn 2,01 meter en 96 kilogram."

Runje had Kalinic bij de jeugd van Hajduk even onder zijn hoede: "Hij is heel vinnig en gaat snel naar de grond. Hij straalt bovendien dezelfde rust uit als Thibaut Courtois. Hij wordt de nieuwe nummer 1 van Kroatië", is hij formeel.