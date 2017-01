OFFICIEEL: Jordan Remacle is niet de enige zomertransfer die alweer vertrekt bij Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC haalde afgelopen zomer enkele kleppers naar de Bosuil. Daarnaast trok de club ook enkele mindere bekende namen aan.

Een van die pionnen is Jordy Verstraeten. Het jeugdproduct van Zulte Waregem kon zich echter niet doorzetten in Deurne-Noord en verhuist nu naar Eendracht Aalst in de tweede amateurliga. De 21-jarige vleugelspeler tekende bij de Ajuinen een contract tot het einde van het seizoen.

Verstraeten genoot zijn opleiding bij Lokeren, Club Brugge en Anderlecht, waarna hij vervolgens naar Essevee trok. Daar stoomde hij door tot de beloftenploeg, waar Antwerp hem enkele maanden geleden wegplukte met het oog op de toekomst.