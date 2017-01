Aubameyang scoort, Ovono niet vrijuit bij tegendoelpunt in blessuretijd én ook pech voor Hugo Broos

Foto: © Photonews

De Afrika Cup anno 2017 is zaterdagnamiddag op gang getrapt. Gastland Gabon mocht het toernooi in gang zetten en kreeg anderhalf uur later af te rekenen met een serieuze kater.

Lange tijd leek Gabon tegen Guineau-Bissau nochtans op weg naar een driepunter. Pierre-Emerick Aubameyang – wat had u anders gedacht? – opende de score door het leer van dichtbij binnen te duwen.

Maar in de absolute slotfase van de partij liep het alsnog mis voor het land dat de Afrika Cup dit jaar organiseert. Soares knikte in minuut 91 een vrije trap richting de verste hoek en Ovono – die niet vrijuit ging bij het tegendoelpunt – moest zich gewonnen geven.

Later op de avond was het aan Kameroen om in groep A op kop te komen. Moukandjo trapte het land ook op voorsprong, maar een kwartier voor tijd kwam Burkina Faso verbazend langszij via Dayo. Puntenverlies zo voor de troepen van Hugo Broos.

