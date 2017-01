Mulder doet stoute voorspelling over onverwachte club: "Ze hebben het niet nodig en gaan makkelijk naar play-off 1"

Foto: Photonews

De laatste negen speeldagen in de Jupiler Pro League beloven erg spannend en belangrijk te gaan worden. En dus is het maar de vraag wie uiteindelijk de top-6 gaat halen. Jan Mulder is duidelijk over 1 team: "Ze gaan hun zegereeks verder zetten."

Dertien teams gingen dezer dagen naar Spanje, Eupen trok zelfs naar Qatar voor de gelegenheid. Maar KV Mechelen bleef thuis in het eigen Mechelen. In de sneeuw en in de regen, maar dat vond coach Ferrera niet eens zo erg.

"Yannick sneed het pak in de Albert Heijn gekochte erwtensoep open en liet de inhoud in een pan water glijden", aldus Jan Mulder over Mechelen in zijn column voor Het Laatste Nieuws.

"Maar het voordeel van dat thuisblijven is dat de oudere voetballers graag eens thuisblijven met de kinderen. Ach: mijn verwachting is dat ze hun zegereeks verderzetten en makkelijk play-off 1 halen."