Oulare vertrekt bij Zulte Waregem, Dury vertelt naar welke club

Obbi Oulare kreeg van Zulte Waregem de kans om zijn carrière te herlanceren, maar de spits kon zich ook in het Regenboogstadion niet doorzetten. De gewezen aanvaller van Club Brugge speelde nauwelijks en vertrekt alweer bij de ploeg van Francky Dury.

“Hij zal finaal terugkeren naar Watford”, vertelt Dury over Oulare in Het Laatste Nieuws. Het idee was om Babacar Gueye op te trainen en Obbi vervolgens te laten vertrekken. Maar ik voel dat de keuze om uit elkaar te gaan sneller zal gemaakt worden.”

De 21-jarige Oulare mocht voor de jaarwisseling tien keer invallen bij Zulte Waregem, goed voor in totaal 84 minuten competitievoetbal. Bij Watford hoeft onze landgenoot ook al niet meteen op speelminuten te rekenen. Een nieuwe uitleenbeurt dringt zich dan ook op.