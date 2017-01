FOTOREEKS: Voetbalwereld neemt afscheid van Swat Van der Elst

Foto: © photonews

In Opwijk hebben vanochtend meer dan duizend mensen afscheid genomen van Swat Van der Elst (62). De overleden ex-international werd geprezen om zijn voetbalkwaliteiten, maar ook om zijn eenvoud en warmte.

Heel wat generatiegenoten en oud-ploegmaats kwamen Swat een laatste eer betuigen. De ex-ploegmakkers van het Anderlecht in de jaren '70 waren aanwezig: Rob Rensenbrink, Michel De Groote, Pummy Bergholtz, Peter Ressel, Gilles Van Binst, Jean Thissen en Georges Heylens. Ook Anderlecht-manager Michel Verschueren en oud-trainer Aimé Anthuenis brachten een laatste groet, net als voormalig Rode Duivels Jan Ceulemans, Franky Van der Elst, Willy Wellens, Jean-Marie Pfaff, Geert De Vlieger en Julien Cools.

Tijdens de uitvaart nam broer Leo het woord. "Voor mij was je naast een vriend en groot voorbeeld vooral een stille genieter. Je stond niet graag in de schijnwerpers maar je was er wel graag overal bij. Misschien hebben we het te weinig gezegd maar Swat, we zagen je zo ontzettend graag en we gaan je enorm missen." Swat Van der Elst overleed woensdagochtend aan de gevolgen van een hartfalen.