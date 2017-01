Wag (en voetbalster) van KVO-speler troeft dochter van coach af in Miss België, Coucke amuseert zich rot ... en familie van Ijzeren Briek doet het: "Het leek wel In de Gloria, maar titel is nu voor KVO!"

Foto: © photonews

Vanavond werd Miss België gehouden. Met Romanie Schotte hebben we een verrassende winnares uit Brugge te pakken, terwijl de vriendin van een KVO-speler als vijfde eredame eindigde. Ook de coach van een coach bij Oostende eindigde in de top-12. En Marc Coucke? Die twitterde.

Maithe Rivera Armayones is een 18-jarige speelster van Wolvertem-Merchtem die ook gaat voor de titel van Miss België 2017. Op 14 januari was de finale en de vriendin van Mathias Bossaerts van KV Oostende werd uiteindelijk vijfde eredame.

5 MORE DAYS 😍MB01 -> 6665! #finale #missbelgium #cicrazy Een foto die is geplaatst door MAITHE RIVERA ARMAYONES (@maitherivera) op 9 Jan 2017 om 7:32 PST

Daarmee deed ze beter dan Ellen Caen, de dochter van Gino Caen - assistent-coach bij KV Oostende. Ook zij haalde wel de top-12. Maar de eindzege was voor Romanie Schotte, verre familie van Ijzeren Briek Schotte.

Een hoofdrol was er verder voor een twitterende Marc Coucke, die zich opnieuw rot amuseerde, zoveel is duidelijk. Al was het niveau van de avond niet meteen waanzinnig te noemen.

En de gerechtsdeurwaarder uit Het Eiland #MissBelgie2017 — Marc Coucke (@CouckeMarc) 14 januari 2017

De dag dat ik weer fier werd op #Couckenbak #missbelgium — Marc Coucke (@CouckeMarc) 14 januari 2017

En nu de Romeo's, bravo Jan Eelen, je overtreft jezelf weer #inthegloria #missbelgium — Marc Coucke (@CouckeMarc) 14 januari 2017

Meeste diepgang in de vragenronde tot hiertoe, was toch wel over witloof #missbelgium — Marc Coucke (@CouckeMarc) 14 januari 2017

Ok, als Brugge dit jaar de titel #missbelgium wint, neemt Oostende wel de voetbaltitel — Marc Coucke (@CouckeMarc) 14 januari 2017