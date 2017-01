Eric Van Meir tevreden over punt bij Union, maar... "Dat moeten we absoluut eens leren"

Foto: © photonews

Eric Van Meir toonde zich na de 0-0-puntendeling bij Union Saint-Gilloise een tevreden coach. De Pallieters blijven immers in de running voor het tweede periodeticket. Toch had de oefenmeester een belangrijke bemerking.

We moeten absoluut eens leren van sneller naar doel te trappen. We moeten niet elke week het mooiste doelpunt willen maken, aldus Van Meir. "Zo wou Kasmi bijvoorbeeld in de slotseconden nog een individueel nummertje opvoeren. Onze kansen moeten we beter afmaken."

Dylan De Belder, al goed voor 17 goals, kende een moeilijke avond in het Koning Boudewijnstadion. "Hij speelde een mindere match, omdat hij ook weinig bruikbare ballen kreeg en moest optornen tegen het sterke duo Perdichizzi en Martens."

Iedereen heeft recht op een minder duel, volgende week start De Belder weer gewoon - Eric Van Meir

"Bovendien sukkelt hij al tien dagen met een kleine blessure. Vorige week tegen Lommel United scoorde hij twee keer en sprak niemand ervan. Nu wel. Iedereen heeft recht op een minder duel. Volgende week tegen Cercle Brugge start hij weer gewoon."